Ben Romdhane renova contrato com o Benfica

O campeão nacional de basquetebol, Benfica, e o internacional tunisino Makram Ben Romdhane renovaram a ligação contratual que os ligava, anunciou hoje o clube da Luz na sua página oficial na Internet.

"É um grande prazer continuar na próxima temporada. Desde o primeiro dia que digo que darei o meu melhor para que a equipa se sinta bem em quadra (campo), para trazer de volta os pergaminhos do Benfica", disse o extremo/poste, citado pelos "encarnados".

O atleta de 33 anos já representou clubes no Egito, Líbano e França e tinha-se vinculado ao Benfica na época passada, atuando em 56 jogos, com médias de 10 pontos marcados e oito ressaltos por partida.

"O clube vive de títulos e precisamos de repeti-lo na próxima época. Neste ano, disputámos todas as finais e perdemos duas, no próximo espero ganhar todas, com a equipa mais forte, e jogar no nível mais alto do basquetebol europeu", concluiu.