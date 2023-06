Bélgica afasta de forma categórica a campeã Sérvia no Eurobasket feminino

Redação com Lusa

Triunfo por números expressivos: 40 pontos de diferença.

A Bélgica afastou de forma categórica a Sérvia, campeã em título, nos quartos de final do Euro'2023 de basquetebol feminino, vencendo em Liubliana por expressivos 93-53.

Hungria, Espanha e França são as outras seleções que avançam para as meias-finais do torneio, que decorre até domingo em Israel e na Eslovénia.

As belgas, medalhadas de prata na última edição, são agora grandes favoritas para o título, a par da Espanha, já quatro vezes campeã da Europa, que também se desembaraçou com poucos problemas da Alemanha, por 67-42.

O próximo adversário da Bélgica, nas "meias", será a França, que 'massacrou' o Montenegro, por 89-46, enquanto a Espanha medirá forças contra a Hungria, que ganhou à República Checa pela margem mínima, com 62-61.

Bélgica, Espanha e Hungria ficam com as primeiras vagas para o torneio olímpico de Paris'2024, por serem semifinalistas. A França já estava apurada, por ser o país anfitrião, e as outras duas outras vagas ainda em jogo vão ser atribuídas nos jogos de classificação, com Sérvia, Alemanha, República Checa e Montenegro na corrida.

Julie Allemand et Emma Meesseman, com 15 pontos cada, lideraram o sucesso belga, continuando o trajeto totalmente vitorioso em direção à primeira final do seu historial. Até agora, o melhor das belgas foi o bronze em 2017 e 2021.

Sempre na frente, as belgas chegaram ao final do primeiro quarto já com 20 pontos de avanço, 28-08, não dando quaisquer hipóteses às adversárias, campeãs continentais e quartas há dois anos nos Jogos Olímpicos.

A Sérvia ainda pode aceder a Paris'2024, mas para isso terá de ganhar ao Montenegro. No outro jogo que vale bilhete olímpico, jogam a Chéquia e Alemanha.

A exemplo da Bélgica, a França também ganhou todas as partidas disputadas, demonstrando igualmente um poder de fogo invejável. Hoje, brilharam Marieme Badiane, com 20 pontos, e Sandrine Gruda, com 18.