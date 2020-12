Becky Hammon fez história na NBA e Lebron James reagiu: "É lindo ouvi-la gritar junto à linha lateral"

Adjunta de Popovich assumiu os Spurs depois do treinador ser expulso e tornou-se a primeira mulher a orientar uma equipa na Liga Norte-americana de Basquetebol

San Antonio, no Texas, casa dos Spurs, foi palco de um dia histórico. O anfitrião, que recebia os campeões LA Lakers, viu Gregg Popovich ser expulso no segundo quarto e o comando técnico ficou com Becky Hammon, que se tornou a primeira mulher à frente de uma equipa da NBA.

"Tento não pensar na dimensão disto, porque pode ser exagerado. Não tive tempo para refletir, não tive tempo de ver o meu telemóvel. Por isso, não sei o que está a acontecer fora do pavilhão", afirmou, no final do jogo., a mulher que é adjunta de Popovich, técnico cinco vezes campeão da NBA.

"Tentei colocar os rapazes nos lugares certos, tentei motivá-los. É uma situação de aprendizagem para todos nós, mas preferia ter conseguido uma vitória com os rapazes", comentou Hammon, depois da derrota dos San Antonio Spurs na receção aos LA Lakers (107-121).

Na partida, Lebron James, em dia de aniversário (36), anotou 26 pontos e tornou-se o primeiro jogador da NBA a atingir dez ou mais pontos em mil jogos consecutivos, mas no final o jogador fez questão de enaltecer o feito de Hammon.

"Está a tirar dividendos dos últimos anos, o treinador Popo deu-lhe uma oportunidade... É lindo ouvi-la gritar junto à linha lateral. Ela é muito apaixonada pelo jogo. Parabéns para ela e para a nossa liga", referiu o jogador.