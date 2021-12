BC Gaia abre as portas e desafia a comunidade a experimentar basquetebol adaptado

Clube gaiense está em grande esta época e vai organizar um treino aberto no próximo domingo. Inscrições decorrem a bom ritmo

Alguma vez se imaginou a praticar basquetebol em cadeira de rodas? O Basket Clube de Gaia dá-lhe essa oportunidade no domingo, num treino aberto a toda a comunidade por uma entrada mínima no valor de dois euros.

Das 15 às 18 horas, no Pavilhão Municipal de Grijó, todos os curiosos terão à espera uma cadeira adaptada à modalidade para que possam passar pelos desafios e sensações dos atletas, do controlo da cadeira à técnica do remate. As inscrições, que decorrem a bom ritmo, deverão ser feitas através do endereço bcrbcgaia@gmail.com

No estrangeiro, a prática da modalidade por pessoas sem deficiência motora está massificada, inclusive de forma oficial, e o clube gaiense pretende que o evento solidário seja o ponto de partida para uma realidade semelhante. "Porque não fazer disto uma constante? Só assim se pode 'banalizar' a deficiência e o desporto paralímpico, abrindo portas", projeta Pedro Bártolo, treinador-jogador do BC Gaia e internacional A.

"Sempre que vamos às escolas, temos um retorno extremamente positivo. Pensámos que estava na hora de estender esta possibilidade de prática e proporcionar uma experiência única a todas as pessoas, independentemente da idade ou de terem ou não uma limitação física", acrescenta Bártolo.

De resto, o BC Gaia está a realizar uma época de bom nível. Vencedor da Supertaça, soma seis vitórias em sete jornadas do campeonato, no qual ocupa a segunda posição, com os mesmos 13 pontos da APD Sintra, primeiro classificado.