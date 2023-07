Basquetebolista do Real Madrid presenteado pelo Benfica: "O meu avô estaria orgulhoso"

O cabo-verdiano recebeu uma camisola do Benfica e agradeceu o gesto com uma publicação nas redes sociais.

Edy Walter Tavares, figura do basquetebol do Real Madrid, revelou nas redes sociais que recebeu um presente do Benfica e agradeceu o gesto dos encarnados. O poste cabo-verdiano, de 31 anos, é um confesso adeptos das águias.

"Muito obrigado, do fundo do meu coração. O meu avô estaria orgulhoso de ver esta imagem. Carrega, Benfica", lê-se na mensagem que acompanha um vídeo em que se vê uma camisola do clube da Luz.

Edy Tavares joga no Real Madrid desde 2017/18. Já representou Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks, na NBA.