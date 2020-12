Basquetebolista do FC Porto sofreu lesão grave: "Não faz sentido, não tenho palavras"

Max Landis sofreu rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Max Landis, base-extremo de 27 anos, tem tanto de bom jogador como de azarado.

No mesmo jogo em que o FC Porto voltou a ter Tanner McGrew, depois de uma paragem de 404 dias, aquele que se vinha a revelar um elemento fundamental numa época totalmente vitoriosa lesionou-se com gravidade.

Com uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Max Landis terá de ser operado, não podendo jogar mais esta temporada. Há um ano, a mesma lesão, mas no joelho esquerdo, custou nove meses de paragem ao natural de Indianápolis, que na noite de sexta-feira se magoou perto do final do terceiro período, na vitória frente à Oliveirense.

"Isto não faz sentido. Não tenho palavras", escreveu Landis, que tinha uma média de 20,2 pontos por jogo na Liga Placard e se diz "completamente devastado", mas disposto a "recuperar, como da última vez, mas ainda melhor ...". Há um ano, o FC Porto renovou-lhe o contrato logo após a lesão, tal como a Tanner McGrew, um extremo-poste que ainda poderá vir a fazer a diferença. Na época passada, fraturou tíbia e perónio da perna esquerda, após um arranque entusiasmante. "Entrar de novo em campo é uma sensação incrível. Foi um ano muito longo", comentou McGrew.