Basquetebolista do FC Porto nascido na Ucrânia: "Vamos lutar pelo que é nosso!"

Vladyslav Voytso, basquetebolista do FC Porto e da Seleção portuguesa, nasceu na Ucrânia e pronunciou-se sobre a guerra naquele país, que foi invadido pela Rússia. O atleta, de 22 anos, através das redes sociais, agradeceu a todos os que estão a lutar pela Ucrânia e mostrou-se "orgulhoso".

"Ucrânia. O país que me deu vida... desde pequeno que ouço histórias de como lutámos pela nossa liberdade e pelas nossas fronteiras, como nos tornámos um povo unido e forte! Esta é mais uma batalha, uma batalha de coragem e amor pela nossa nação. A todas as pessoas a lutar pela Ucrânia o meu obrigado! A Ucrânia pertence aos ucranianos e nós vamos lutar pelo que é nosso! Não podia estar mais orgulhoso do meu país. A única coisa que quero pedir é que continuem a partilhar e a consciencializar o mundo deste horror!", escreveu no Instagram.

Na quinta-feira, Vladyslav Voytso jogou pela Seleção portuguesa na derrota (56-94) contra a França, referente à qualificação para o Mundial de 2023.