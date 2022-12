Basquetebolista do FC Porto fala em insultos ouvidos no clássico com o Benfica

Max Landis diz que ouviu insultos no dérbi com o Benfica, mas não quis aprofundar o tema.

Nas redes sociais, o basquetebolista norte-americano Max Landis disse ter sido insultado durante o dérbi de domingo com o Benfica, no reduto dos encarnados.

"Talvez devesse vir para as redes sociais falar dos insultos que ouvi esta noite. Mas esqueçam, a minha mãe não me criou assim. A época é longa, continuem a apoiar-nos. Agora o foco é na Europa", escreveu no Twitter.

O Benfica venceu o FC Porto por 97-93 e avançou para os quartos de final da Taça de Portugal de basquetebol masculino, num jogo discutido até aos segundos finais, nos quais os encarnados acabaram por ser mais fortes.

A jogar em casa, os encarnados entraram melhor na partida, apesar de os dois primeiros pontos terem pertencido ao FC Porto, aos quais o Benfica respondeu com um parcial de 9-0.

Os dragões acordaram e com quase sete minutos para jogar reduziram para um ponto (11-10), com o Benfica a conseguir fugir ligeiramente de novo com dois triplos seguidos de Toney Douglase mais um de Betinho Gomes (20-12).

Max Landis, o melhor dos dragões, consumou o empate aos 20 pontos, com dois lances livres convertidos, mas acabaria por ser o Benfica a terminar por cima o período (28-22).

No começo do segundo período, o FC Porto conseguiu de imediato o empate, graças a triplos de Kloof e Voytso. Com o Benfica atordoado com este início, Miguel Maria Cardoso recuperou uma bola e com novo lançamento longo pôs os "azuis e brancos" em vantagem (28-31).

Após quase cinco minutos sem marcar, Betinho Gomes desbloqueou o marcador para os encarnado", também da linha de três pontos (31-36), lançamento que acordou os colegas e Romdhane, com a mão quente, conseguiu seis pontos em duas jogadas e a vantagem para o clube da Luz (37-36).

Num jogo com constantes mudanças de marcador, o FC Porto acabou por ser mais forte até ao intervalo, que chegou com os "dragões" em vantagem por 45-50.

O intervalo serviu foi positivo para o Benfica, que mais afirmativo conseguiu um parcial de 13-2 (58-52), coroado com um "afundanço" de Betinho.

Sob o comando de Max Landis, o FC Porto recuperou e chegou ao fim do terceiro parcial novamente na frente (68-71), com o equilíbrio a manter-se até aos últimos quatro minutos.

Uma mudança defensiva do Benfica acabou por ser decisiva, com os dragões a cometerem muitos erros na construção e a permitirem ao Benfica afastar-se.

Nos últimos instantes dois triplos de Max Landis e outro de Francisco Amarante ainda deram esperança ao FC Porto, mas Toney Douglas, chamado à linha de lance livre, não tremeu e manteve a vantagem encarnada.

Max Landis foi o melhor marcador do encontro, com 30 pontos, enquanto, do lado do Benfica, destacou-se Boussard com 24.