Basquetebolista Brad Tinsley renova pelo FC Porto

O basquetebolista Brad Tinsley renovou o contrato que o liga agora ao FC Porto até 2022, anunciou esta terça-feira o clube portista no seu site oficial.

O base norte-americano, de 32 anos, chegou pela primeira vez ao Porto em 2015, do qual em 2017, conquistando, neste período, uma Liga portuguesa (2015/16), uma Taça Hugo dos Santos (2015/16) e uma Supertaça (2016).

Depois de passagens por Lituânia, Alemanha e Itália, em fevereiro de 2019, Brad Tinsley regressou ao FC Porto e acrescentou ao palmarés pessoal uma Taça de Portugal (2018/19), uma Supertaça (2019) e uma Taça Hugo dos Santos (2020/21).

O jogador, que vai continuar a vestir a camisola número cinco, revelou-se muito satisfeito com a renovação.

"Continuar no FC Porto significa o mundo para mim. Apaixonei-me pela cidade do Porto e pelo clube. Não podia estar mais feliz por poder continuar a vestir a camisola do FC Porto", disse em declarações ao site do clube.

Para a nova época Brad Tinsley prometeu muito empenho e não escondeu a vontade de jogar com público nas bancadas.

"Foi duro chegar ao último jogo da época e não conseguirmos conquistar o título nacional. Foi difícil de engolir, mas o desporto é assim e o basquetebol também. Umas vezes ganha-se, noutros perde-se. O mais importante agora é seguirmos em frente e é o que a nossa equipa vai fazer. O que podemos fazer é trabalhar muito e estamos entusiasmados com a próxima época", começou por dizer.