Basquetebol volta a unir-se pelo jovem Kauan

Equipas da Liga Portuguesa e da Liga Feminina desafiadas a ajudar o jogador de 14 anos, que sofre de um cancro raro e precisa de 400 mil euros para realizar um tratamento no Brasil

O caso de Kauan Valente, de 14 anos e a quem foi detetado um cancro raro na próstata há mais de um ano, está a sensibilizar novamente todo o basquetebol português.

Há duas semanas, os tratamentos ao jovem jogador do Clube Desportivo José Régio (Vila do Conde) no IPO no Porto foram suspensos por não terem tido efeito. Mais tarde, os pais descobriram uma alternativa no Brasil, com um médico de São Paulo que já tratou um caso idêntico, mas tal obriga a reunir uma verba de 400 mil euros.

"Saber que tem uma oportunidade que depende de uma quantia de dinheiro não é fácil", afirma a antiga internacional portuguesa Sofia Ramalho Gomes, que tem liderado toda a onda de solidariedade na modalidade, com o marido e jogador do Benfica João "Betinho" Gomes, voltando a meter mãos à obra, junto de todas as equipas da Liga Portuguesa e da Liga Feminina.

"Falámos com pessoas de cada uma das equipas para passar alguma informação sobre a causa e recolher algum dinheiro doado pelos jogadores. Começámos pelo basquete, porque é a nossa modalidade, aquela com que temos mais contacto, esperamos chegar a outras. Contamos com todos", apela.

No último verão, Kauan já conheceu a Seleção Nacional de basquetebol sénior, além de ter marcado presença no Campeonato da Europa de sub-20 masculinos (Divisão B), em Matosinhos. Mais recentemente, o balneário do basquetebol do Benfica abriu as duas portas para proporcionar um dia diferente ao jovem.

"Espero que num futuro próximo estejamos todos a festejar a vitória do Kauan", deseja Sofia Ramalho Gomes, remetendo para a página de Facebook "Todos Juntos pelo Kauan", onde constam todas as informações para quem quiser ajudar.