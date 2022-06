Basquetebol: treinador do Real Madrid hospitalizado após sofrer ataque cardíaco

epa09153348 Real Madrid's head coach Pablo Laso reacts during the Euroleague basketball playoff match between Anadolu Efes and Real Madrid in Istanbul, Turkey 22 April 2021. EPA/ERDEM SAHIN

Pablo Laso, treinador do Real Madrid, sofreu um enfarte do miocárdio, na manhã deste domingo, de acordo com comunicado do Real Madrid, e foi hospitalizado. O técnico espanhol não correrá risco de vida e vai ser submetido a exames médicos.

"O Real Madrid confirma que o nosso treinador Pablo Laso foi internado no hospital Universitário Sanitas La Moraleja depois de sofrer um ataque cardíaco nas primeiras horas da manhã de hoje", lê-se em nota publicado pelo emblema merengue.

O problema sofrido por Pablo Losa ocorreu horas depois do treinador liderar a equipa do Real Madrid, na noite do último passado, em segundo jogo da meia-final da Liga Endesa, diante do Bitci Baskonia, o qual foi derrotado por 83-71.