Basquetebol: resultados, classificação e próxima jornada

Resultados da 11.ª jornada e classificação da Liga de basquetebol

Sábado, 11 dezembro

Vitória de Guimarães - Póvoa, 65-77

Imortal - Académica, 111-88

Illiabum - Ovarense, 95-81

Lusitânia - Benfica, 58-76

Domingo, 12 dezembro

Oliveirense - FC Porto, 18:00 (x)

Domingo, 19 dezembro

CAB Madeira - Sporting, 10:45

(x) - O FC Porto já anunciou, em comunicado publicado no seu sítio oficial, que vai faltar ao jogo, devido à nomeação de um dos árbitros que esteve na final da Liga do ano passado, com o Sporting.

Classificação: J V D PM-PS P

1. Benfica 9 8 1 799-592 17

2. Imortal 10 7 3 801-750 17

3. CAB Madeira 11 6 5 809-796 17

4. FC Porto 9 8 1 588-496 16 (x)

5. Lusitânia 10 6 4 767-787 16

6. Sporting 8 7 1 689-560 15

7. Oliveirense 8 5 3 637-619 13

8. Illiabum 10 3 7 771-819 13

9. Ovarense 9 4 5 666-690 13

10. Póvoa 11 2 9 729-831 13

11. Académica 11 1 10 785-987 12

12. Vitória Guimarães 10 1 9 724-838 11

(x) - Tem uma derrota por falta de comparência.

12.ª Jornada, 17 dezembro

Imortal - Póvoa

Sporting - Ovarense

CAB Madeira - FC Porto

Oliveirense - Académica

Vitória de Guimarães - Benfica

Lusitânia - Illiabum