Basquetebol feminino: União Sportiva vence Benfica no primeiro jogo do título

Primeiro jogo da final da Liga feminina de basquetebol, disputado em Ponta Delgada.

A União Sportiva venceu este domingo o Benfica por 64-60, depois de ter realizado uma reviravolta no marcador, naquele que foi o primeiro jogo da final da Liga feminina de basquetebol, disputado em Ponta Delgada.

Com casa cheia no Pavilhão Sidónio Serpa, o Benfica começou melhor o encontro, aproveitando o nervosismo do adversário para garantir uma vantagem inicial, que chegou a ser de 0-5.

Com o decorrer do tempo, a União Sportiva melhorou os processos e, com Raquel Laneiro em destaque, conseguiu equilibrar a partida, não conseguindo, contudo, evitar a vantagem "encarnada" no final do primeiro período pela margem mínima (16-17).

No segundo período, a formação da Luz mostrou toda a sua superioridade, banalizando a União Sportiva. Com Raphaella Silva e Ana Rodrigues a embalar a equipa, as "encarnadas" foram para o intervalo a vencer por 25-42.

Após o intervalo, as açorianas, solidárias a defender e eficazes a atacar, dominaram o jogo e chegaram a efetuar a reviravolta no marcador. Contudo, no último lance, o Benfica assegurou que iria tudo empatado para o derradeiro período (50-50).

No último período, marcado pelo equilíbrio, a União Sportiva superiorizou-se ao adversário, acabando por vencer por 64-60.

Sob a arbitragem de Sara Rodrigues, Ana Costa e Henrique Correia, as equipas alinharam e marcaram:

- União Sportiva (64): Raquel Laneiro (11), Nausia Woolfolk (8), Simone Costa (16), Joana Alves (6), Licinara Bispo (10), Samantha Kay (2), Rita Santos (2), Carolina Cruz e Emília Ferreira (9).

Treinador: Ricardo Botelho.

- Benfica (60): Joana Soeiro (4), Peacocke, Laura Ferreira (8), Candela Gentinetta (3), Raphaella Silva (21), Marta Martins, Mariana Silva (12) e Ana Rodrigues (12).

Treinador: Eugénio Rodrigues.

Marcha do marcador: 16-17 (primeiro período), 25-42 (intervalo), 50-50 (terceiro período) e 64-60 (resultado final).

Assistência: cerca de 180 espectadores.