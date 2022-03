Basquetebol feminino: resultados da Taça Federação

Resultados dos jogos da Taça Federação, prova feminina, que se disputa nos pavilhões do Clube do Povo de Esgueira e no Municipal de Vagos, entre 25 e 27 de março de 2022:

QUARTOS DE FINAL

Jogo 1: Benfica - Vitória de Guimarães, 62-54

Jogo 2: Quinta dos Lombos - Esgueira, 59-66

Jogo 3: Vagos - CAB Madeira, 22:00

Jogo 4: União Sportiva - GDESSA Barreiro, 22:00 locais

MEIAS-FINAIS

Jogo 5: Benfica - Esgueira, 15:30

Jogo 6: Vencedor do jogo 3 - Vencedor do jogo 4, 17:45

FINAL

Vencedor do jogo 5 - Vencedor do jogo 6, 15:30