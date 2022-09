Basquetebol feminino: Benfica volta a festejar depois da Supertaça

Encarnadas conquistaram a 14.ª edição da Taça Vítor Hugo.

O Benfica conquistou este domingo a 14.ª edição da Taça Vítor Hugo, prova de abertura das competições femininas de basquetebol, ao vencer o GDESSA Barreiro, na final, por 71-55.

Em Ermesinde, onde a competição foi disputada desde sexta-feira, com uma primeira fase com jogos de 12 minutos cada, o Benfica revalidou o título, depois de a competição não ter sido disputada nas últimas duas temporadas, devido à pandemia de covid-19.

Uma semana depois da Supertaça, na qual as encarnadas venceram por 78-47, a formação lisboeta voltou a ser mais forte e assegurou a sua segunda Taça Vítor Hugo, igualando Quinta dos Lombos e União Sportiva, num historial liderado pelo Vagos, com cinco vitórias, seguido do CAB Madeira, com três.

Para este encontro, as equipas apresentaram-se com uma postura muito equilibrada, pelo menos nos primeiros três períodos. No último, o GDESSA Barreiro não conseguiu acompanhar o ritmo das bicampeãs nacionais.

A jogadora do Benfica Raphaella Silva esteve em destaque ao marcar 20 pontos.

Num primeiro período em que o duelo se manteve equilibrado, o Benfica foi mantendo a vantagem, mas sempre com a equipa do Barreiro a tentar contrariar a supremacia.

Ainda assim, no segundo período, a equipa "encarnada" arrancou melhor e destacou-se nos primeiros minutos conseguindo uma vantagem que parecia promissora (37-23), fixando-se em seis pontos ao intervalo (41-35).

Na segunda parte, as comandadas de Eugénio Rodrigues estiveram irrepreensíveis não dando qualquer margem de manobra à formação do Barreiro que, nesta fase apenas conseguiu fazer 20 pontos.

Jogo disputado Municipal de Ermesinde, em Valongo.

Benfica - GDESSA Barreiro, 71-55.

Ao intervalo: 41-35.

Sob a arbitragem de Ana Costa e Henrique Correia, as equipas alinharam:

Benfica: Joana Soeiro (5), Darien Huff (10), Ana Rodrigues (8), Courtney Warley (9) e Raphaella Silva (20). Jogaram ainda: Marta Martins (2), Diana Batista, Joana Alves (10), Catarina Frederico, Carolina Cruz (7), Inês Silva, Maria Gonçalves e Maria Cruz.

Treinador: Eugénio Rodrigues.

GDESSA Barreiro: Erykah Russell (9), Maianca Umabano (12), Sara Ressurreição (4), Britta Daub (5) e Krystal Freeman (6). Jogaram ainda: Rita Rodrigues (2), Madalena Pina, Joana Lopes, Inês Silva, Maria Gonçalves (14) e Marta Junho (3).

Treinador: André Martins.

Marcha do marcador: 22-15 (1.º período); 41-35 (intervalo); 58-52 (4.º período); 71-55 (final).

Assistência: cerca de 300 espectadores.