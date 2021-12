Basquetebol: FC Porto afasta nova falta de comparência após contactos com federação

FC Porto emitiu um comunicado esta segunda-feira.

O FC Porto emitiu esta segunda-feira um comunicado, dando conta que "revoga a sua decisão de não participar em jogos para os quais o Conselho de Arbitragem nomeie algum dos árbitros que lhe mereceram protesto."

Esta decisão surge, segundo é mencionado no documento, na sequência dos contactos mantidos com a Federação Portuguesa de Basquetebol e depois de a equipa ter faltado a duas partidas desta época: com Ovarense e Oliveirense. Caso registasse uma terceira falta de comparência, seria excluída do campeonato.

Em causa estava, recorde-se, o facto de terem sido nomeados os árbitros Paulo Marques e Fernando Rocha (ambos da AB Porto), dois dos juizes do célebre Sporting-FC Porto (86-85), da época passada, que ditou o título de campeão para os leões.

Eis o comunicado na íntegra:

"A Federação Portuguesa de Basquetebol e o FC Porto analisaram em conjunto a situação decorrente da não comparência do FC Porto a dois dos jogos da Liga Betclic. Foi consensual a conclusão de que desta situação resultam elevados prejuízos para o prestígio da modalidade.

No decurso destes contactos, a Federação Portuguesa de Basquetebol manifestou o seu compromisso de intensificar as ações e projetos tendentes à melhoria contínua da qualidade da arbitragem nacional, de entre os quais se salienta:

i. A divulgação pública das avaliações e classificações dos juízes;

ii. A prestação de informação atempada sobre os árbitros escolhidos para pontos altos e fases decisivas da competição;

iii. A dinamização do grupo de trabalho criado para análise de situações de jogo relacionadas com a arbitragem;

iv. Os estudos para a implementação de meios tecnológicos necessários para a comunicação entre os elementos da equipa de arbitragem, permitindo o seu registo.



Neste sentido, o FC Porto revoga a sua decisão de não participar em jogos para os quais o Conselho de Arbitragem nomeie algum dos árbitros que lhe mereceram protesto."