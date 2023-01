Basquetebol do FC Porto anuncia mais um reforço: "Comecei a segui-los..."

Base norte-americano reforça plantel de Fernando Sá.

Jay Threatt é o mais recente reforço do basquetebol do FC Porto, anunciou esta quinta-feira o emblema azul e branco.

O base norte-americano, de 33 anos, integra assim o plantel comandado por Fernando Sá, que recentemente recebeu também Marvin Clark II.

Carreira profissional de Jay Threatt: Islândia (2012/13), no Snaefell, seguindo-se passagens por Heidelberg (Alemanha), BC Nokia (Finlândia), CSM Galati (Roménia), Sopron KC (Hungria), Poitiers (França), Denain (França), BC Pieno (Lituânia), Stal Ostrów Wielkopolski (Polónia), Spójnia Stargard (Polónia), Pau-Lacq-Orthez (França), Larisa BC (Grécia), Wilki Morskie Szczecin (Polónia) e KB Golden Eagle Ylli (Kosovo).

"Assim que o treinador falou comigo, percebi que era aqui que queria estar. Já seguia este clube, tenho acompanhado o seu progresso e a equipa tem-se saído muito bem. (...) O treinador e o meu agente ligaram-me e eu nem pensei duas vezes. Estava para voltar a França, onde ia ter um contrato de curta duração, e o meu agente disse-me: "Espera, o FC Porto pode estar interessado em ti". Esta é a situação perfeita para mim, por isso venho com tudo", começou por dizer.

"Joguei contra o FC Porto há seis anos, quando estava na Hungria, e comecei a segui-los porque gostei do ambiente e do tempo. O Max [Landis] jogou com um dos meus melhores amigos na Alemanha e eu joguei contra o Brian [Conklin] em França três vezes, por isso tenho a vida facilitada", continuou.

"O engraçado é que na terça-feira, vi o primeiro quarto do jogo contra o Cholet sem ter ideia de qualquer interesse e três dias depois recebi a chamada. Eu fiquei a pensar "eles estão a jogar bem, porque precisam de mim?", mas depois soube da lesão e fez sentido", disse ainda, antes de concluir:

"Estou muito ansioso por começar, quero ganhar todas as provas, é para isso que aqui estou. Apareçam e continuem a apoiar como têm feito, vou dar o meu melhor. Vamos, Porto!"