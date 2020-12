Barcelona deixa jogador em Istambul por omitir negociações com o Real Madrid

Thomas Heurtel, com bola em posse, está de saída do Barcelona

Heurtel havia pedido para viajar até à Turquia mesmo não sendo opção para jogar. Clube catalão acedeu por julgar que estava em negociações com os turcos do Fenerbahçe, mas clube não o deseja

O Barcelona impediu o base Thomas Heurtel de viajar, na última terça-feira, com a comitiva da equipa espanhola desde Istambul até à Catalunha, após os responsáveis blaugranas terem descoberto que o francês está em negociações com o Real Madrid.

Segundo o diário espanhol Mundo Deportivo, que acompanha de perto a atualidade do clube catalão, o jogador pernoitou na capital da Turquia, onde a equipa espanhola perdeu frente ao Anadolu Ephes, por 86-79, em jogo da EuroLeague, ditando a eliminação da prova.

O jogador gaulês, de 31 anos, acompanhou a equipa espanhola até Istambul a pedido pessoal e do próprio agente que trata da carreira profissional, mesmo não fazendo parte dos planos do treinador blaugrana para o jogo da competição europeia, por estar de saída do plantel.

Os responsáveis do Barcelona aceitaram por julgarem que Thomas Heurtel estava em negociações com o Fenerbahçe, pretendendo facilitar a conclusão do processo entre as duas partes. Porém, foi apurado que o emblema turco não tem qualquer interesse na aquisição do atleta.

O experiente base francês está, segundo o Mundo Deportivo, a negociar, sim, um contrato com o Real Madrid, rival eterno do Barcelona, para que possa preencher uma vaga deixada por Facundo Campazzo, que rumou à norte-americana NBA, na equipa madridista.

Entretanto, a Associação de Jogadores Profissionais de Basquetebol (PBA), de Espanha, veio a público condenar a decisão tomada pelo Barcelona em deixar Thomas Heurtel na cidade de Istambul, impedindo-o de viajar até solo espanhol.

"Às 00:30 há um jogador "deitado" numa cidade estrangeira. O seu clube não o deixou entrar no avião de volta. Temos de explicar aos responsáveis como está a situação da COVID-19? Não resta alguma humanidade? Estamos em contacto com o jogador para o ajudar da forma que pudermos", comunicou a entidade através do Twitter.

Em defesa pelo sucedido, o Barcelona garantiu, em comunicado, que Thomas Heurtel "teve todas as facilidades para viajar para a Catalunha no dia seguinte (esta quarta-feira)" e que o jogador "continua a fazer parte" do clube, havendo a "esperança de poder resolver o seu futuro nos próximos dias".