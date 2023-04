Associação Nacional de Juízes de Basquetebol visa Ivan Almeida em comunicado

Repudiou tentativa de agressão do internacional cabo-verdiano, no intervalo do Benfica-Sporting.

A tentativa de agressão de Ivan Almeida, do Benfica, ao árbitro Sérgio Silva, oportunamente noticiada por O JOGO, motivou a Associação Nacional de Juízes de Basquetebol (ANJB) a emitir um comunicado.

"No passado fim-de-semana, registou-se uma nova situação de tentativa de violência contra a equipa de arbitragem, na competição principal do nosso basquetebol. A ANJB repudia veementemente todo e qualquer ato de violência ou de incitamento à violência, e continuará a agir em prol da defesa da segurança e integridade dos juízes", escreveu o organismo, considerando que a investigação do Conselho de Disciplina é "fundamental para travar a escalada de ocorrências".

O caso ocorreu no intervalo do dérbi com o Sporting, no acesso aos balneários, após o cabo-verdiano ser desqualificado com a segunda falta técnica.