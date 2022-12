Associação de Juízes quer punição "exemplar" a treinador por agressão a árbitro

João Figueiredo, técnico da Oliveirense, tentou dar um estalo na cara do juiz Hugo Silva no final do jogo que perdeu em Esgueira

A Associação Nacional de Juízes de Basquetebol (ANJB) emitiu um comunicado pedindo uma punição "adequada e exemplar face à ofensa cometida" para João Figueiredo, treinador da Oliveirense, por agressão a um dos árbitros do jogo que a sua equipa perdeu 77-73 no passado sábado em Esgueira.

Pelas imagens televisivas - o jogo foi transmitido pela RTP2 -, percebe-se que o treinador da Oliveirense vai conversar com Hugo Silva, segundo árbitro da equipa dirigida por Fernando Rocha, regressando depois para lhe colocar a mão da cara, não se percebendo se chegou a dar um estalo.

O comunicado da ANJB é o seguinte:

"Caros juízes,

Este fim de semana, um árbitro foi agredido. No dia 17 de dezembro, no final do jogo que opôs o Clube do Povo de Esgueira à União Desportiva Oliveirense, o treinador principal da equipa visitante cometeu uma ação física antidesportiva contra um dos três árbitros que ajuizou o encontro. Existem imagens televisionadas que confirmam e ilustram esta ação desprezível. Existem relatórios realizados pela equipa de arbitragem para que o ato não passe incólume.

A ANJB repudia fortemente todo e qualquer ato de violência contra todo e qualquer agente desportivo, sendo que este ocorreu no maior palco do basquetebol nacional, e foi transmitido para todo o país através da RTP2. Estamos em contacto com o árbitro agredido, a quem já disponibilizámos todo o nosso apoio.

Enquanto representantes e defensores dos juízes, estaremos a aguardar pelas diligências tomadas pelo Conselho de Disciplina da FPB, no qual temos confiança plena em como irá avaliar a situação de forma acertada, e punir o infrator de forma adequada e exemplar face à ofensa cometida.

A violência não tem lugar no Basquetebol.

Saudações desportivas,

Direção da ANJB"