Apostou um Ferrari e ficou com mais um Mercedes: a história entre Jordan e Crawford

Ex-jogadores da NBA faziam, regularmente, apostas em sessões de pares de lançamentos livres

Conhecido por ser um apostador, além de um lançador nato, desafiando adversários e, inclusive, colegas da própria equipa dentro de campo, tal o desejo de vencer, Michael Jordan conseguiu até arrecadar um carro de alta cilindrada.

A história a envolver o lendário basquetebolista norte-americano (ex-Chicago Bulls) foi revelada por Jamal Crawford, recentemente retirado, aos 42 anos, da modalidade.

Há alguns anos, Jordan e Crawford foram, como em tantas vezes, treinar lançamentos livres. Nessa sessão, apostaram cinco mil dólares na própria vitória no exercício.

Crawford levou a melhor, numa rara vez, sobre Jordan, que recusou ficar a perder contra um então "rookie". Perdido o dinheiro, o ex-Chicago Bulls propôs ao ex-Brooklyn Nets apostarem os próprios carros: um Mercedes e um Ferrari.

O defesa aceitou o repto do extremo para mais lançamentos e, no final, das duas, uma: ou regressou a pé a casa ou teve boleia do rival, pois perdeu e ficou sem o carro.