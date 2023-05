Após eliminação, LeBron James levanta dúvidas sobre o futuro: "Tenho muito para pensar"

"Não é divertido não chegar à final. Vamos ver o que acontece no futuro", afirmou a estrela dos LA Lakers

Após a eliminação nos play-offs da NBA, diante dos Denver Nuggets, LeBron James mostrou-se indeciso face à questão da continuidade no mais alto rendimento do basquetebol. Em finais do ano 20 na maior liga de basquetebol do mundo, o astro americano deixou no ar estar a ponderar uma retirada das quadras. O desejo de jogar com o filho, Bronny James (a ser draftado para a NBA em 2025), no entanto, mantém-se, e a imprensa norte-americana arrisca num possível ano sabático para a estrela dos Los Angeles Lakers.

Em declarações após o encontro que ditou a eliminação (derrota 113-111 frente aos Denver Nuggets), LeBron atirou que tem "muito para pensar".

"Não é divertido não chegar à final. Vamos ver o que acontece no futuro. Não sei, tenho muito para pensar, sendo honesto. Apenas comigo, tenho muito para pensar", afirmou o atleta, que surpreendeu os amantes do desporto, pois é de conhecimento geral que ainda tem um ano de contrato com a equipa de Los Angeles.

O futuro de LeBron deverá passar por vários episódios no próximo verão, período de repouso para as estrelas da maior liga de basquetebol do mundo.