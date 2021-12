Antigo internacional português é o escolhido para treinar o V. Guimarães

Miguel Miranda (à esquerda) terminou carreira de basquetebolista no final de 2017/18

Após a saída de Carlos Fechas, está escolhido o treinador da equipa de basquetebol do Vitória.

O antigo internacional português e um dos nomes da chamada geração de ouro, Miguel Miranda, é o escolhido para treinar o Vitória de Guimarães, após a saída de Carlos Fechas.

Retirado no final de 2017/18, o técnico de 43 anos já trabalhou com FC Gaia e NCR Valongo. Esta época, sucedendo a João Tiago que foi para a Ovarense, Miranda estava na Sanjoanense da Proliga, com o saldo de duas vitórias e seis derrotas (6.º lugar na Zona Norte), embarcando agora na primeira experiência na Liga.

Ao fim de nove jornadas, os minhotos ocupam o último lugar, só com um triunfo.