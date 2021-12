Antigo companheiro de Lebron critica estrela dos Lakers: "Arruinou o basquetebol"

Transferência para os Miami Heat não foi muito bem aceite por todos

A saída de Lebron James dos Cavaliers para os Miami Heat ainda dá que falar e Iman Shumpert, antigo companheiro da atual estrela dos Lakers, criticou o norte-americano, destacando o momento dessa transferência como altamente penalizador para o basquetebol.

"Quem arruinou o basquetebol não foi Kevin Durant quando assinou pelos Golde State Warriors [em 2016/17], foi LeBron James quando decidiu ir jogar pelos Miami Heat. LeBron sabe que arruinou o basquetebol. Eu adorava a NBA pela lealdade que havia, a lealdade que pensei que continuasse a existir. Mas LeBron basicamente acabou com isso, quebrou o código. Não era o que deveria ter feito", afirmou, no podcast "The Bootleg Kev Show".

Shumpert, base que se retirou do desporto na época passada, com as cores dos Brooklyn Nets, acusou ainda um dos melhores do planeta de simulação de faltas no sentido de amealhar mais lances livres.

"Perguntavamos-lhe por que razão tinha tanta intenção de simular faltas. LeBron respondeu-nos isto literalmente: 'Se os outros conseguem ter muitos lances livres, eu também tenho de conseguir. Tenho de vender a falta aos árbitros. Sou tão forte que se não o fizer ninguém percebe se sofri ou não falta'", explicou.