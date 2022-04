Antigo basquetebolista do Sporting Rui Pinheiro morre aos 68 anos

No Sporting, conquistou quatro campeonatos nacionais, quatros taças de Portugal e três campeonatos de Lisboa nas décadas de 1970 e 1980.

O antigo basquetebolista do Sporting Rui Pinheiro morreu este domingo, aos 68 anos, informou o clube de Alvalade, em comunicado divulgado no site oficial, manifestando "pesar" pelo desaparecimento do ex-atleta.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Pinheiro, que faleceu este domingo aos 68 anos. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", refere a nota.

Os leões recordam Rui Pinheiro como "um dos melhores jogadores de sempre" da modalidade do clube, ao serviço do qual conquistou quatro campeonatos nacionais, quatros taças de Portugal e três campeonatos de Lisboa nas décadas de 1970 e 1980.

O corpo do antigo basquetebolista estará no Centro de Funerário de Cascais, no cemitério de Alcabideche, entre as 18:00 e as 24:00 de quarta-feira, e será cremado no mesmo local, no dia seguinte, às 12:00.