Antiga estrela da NBA "enganou" a morte: "A droga era a minha namorada..."

Lamar Odom contou num documentário como quase arruinou a sua vida com vícios.

Lamar Odom, antiga estrela da NBA, é o grande protagonista do documentário "Lamar Odom: sexo, drogas e Kardashians", que estreia a 2 de janeiro de 2023 e conta a forma como quase arruinou a sua vida com vícios, nomeadamente em cocaína.

"A droga era a minha namorada. Tinha uma mulher e depois tinha a cocaína. [A droga] Foi parte do meu matrimónio, é preciso dizê-lo. Não posso esconder isso para sempre", admite Odom, no trailer do documentário.

Campeão da NBA com os Los Angeles Lakers em 2009 e 2010, Odom fala ainda do período em que esteve casado com Khloe Kardashian, entre 2009 e 2016, salientando o apoio incondicional que recebeu, independentemente da "loucura" em que estivesse metido.

"Fi-la passar por tanta merda... E ela esteve sempre a meu lado. As coisas que as pessoas não sabem são uma loucura. As histórias que ninguém conhece são realmente loucas. Enganei a morte por milagre", revelou.