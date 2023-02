Anthony Davis indiferente ao momento do recorde de LeBron. Veja o vídeo da polémica

A segunda estrela dos Lakers, Anthony Davis, foi o único jogador do banco a não se levantar e a não festejar o cesto que valeu o recorde de pontos da NBA ao colega LeBron James, na última madrugada, contra os Okhlahoma City Thunder. O vídeo está a causar polémica e depois os dois colocaram água na fervura.

LeBron James microfonado na história!



pic.twitter.com/sgIOEZUlTm - Anthony Davis BR (@BrasilAD) February 8, 2023

"I just want to let you know I love you bro."



- LeBron to Anthony Davis during the game. Unsure if something was going on today leading to a frustrated AD



pic.twitter.com/oZo0EHaFx1 https://t.co/25n37WICiO - The Laker Files (@LakerFiles) February 8, 2023

Anthony Davis not celebrating LeBron passing Kareem, probably didn"t want to hurt himself pic.twitter.com/0wvRkABdDd - Ted Buddwell (@TedBuddy8) February 8, 2023

Your all-time leading scorer: LeBron James. pic.twitter.com/esz9aLWrsa - Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2023