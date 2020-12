"Como é que posso ficar chateado se há sete anos estava a jogar no Filathlitikos?"

Jogador dos Milwaukee Bucks foi o MVP da temporada regular pelo segundo ano seguido. Em entrevista a canal de televisão grega, mostrou-se fiel às suas raízes no país europeu e acima de tudo uma pessoa normal, sem manias de vedeta, e com objetivos por cumprir, como a conquista do título na NBA

Giannis Antetokounmpo, estrela dos Milwaukee Bucks e da NBA, concedeu uma entrevista ao canal grego Cosmote TV, traduzida pelo blogue "Mais NBA", na qual mostrou a sua vertente humana, além da ambição e metas. Mas acima de tudo que continua a ser o miúdo que em 2012/13 estava a jogar na segunda divisão da Grécia. Venceu o prémio de MVP da época regular nas duas últimas temporadas, mas aponta ao título da NBA, que entretanto acaba de ser conquistado pelo irmão bem menos mediático Kostas, pelos Lakers.

"Se um dia o LeBron James, o Kevin Durant ou o Anthony Davis se quiserem juntar a mim em Milwaukee eu ficarei feliz. Nunca me irei importar se sou o n.° 1, 2 ou 3 da equipa. LeBron James será sempre um adversário e eu quero vencê-lo. Neste momento ele é o melhor jogador do Mundo. MVP é outra história. Se tivesse que votar num MVP votaria primeiro nele e depois no Luka Doncic. O LeBron James é um exemplo e um ídolo para mim. Já está há 17 anos na liga. Nunca ficarei chateado se perder um MVP. Há 7 anos estava a jogar na segunda divisão no Filathlitikos. Como é que posso ficar chateado se não vencer um MVP?", comentou o jogador grego, que persegue curiosamente o que o irmão já alcançou.

"Perguntem ao Kostas o quanto fiquei feliz por ele se ter tornado campeão. Quando ele me ligou às 6 da manhã eu estava de champanhe na mão a celebrar. Ainda há poucos anos dormíamos todos no mesmo quarto. Imaginem como a minha mãe se sentiu nesse momento", destacou com entusiasmo. "Há uns dias perdi uma aposta num jogo aqui com amigos e tive de pagar uma coca-cola e um souvlaki [prato típico da Grécia]. Quero continuar a ser o miúdo de Sepolia e não o MVP. Sinto-me 10 vezes melhor quando ajudo a comunidade", prosseguiu, com humildade.

Antetokounmo lembrou que o falecido Kobe Bryante lhe disse "um dia" que para vencer tem "de fazer sacrifícios": "Vou lutar até aos meus 40 anos para vencer medalhas com a seleção grega e campeonatos na NBA. Neste momento não tenho pressa e não quero tomar decisões pelas minhas equipas. A minha função é jogar basquetebol, não tenho que tomar decisões pelos meus companheiros. Nos próximos tempos quero melhorar o meu lançamento exterior, os lances livres e jogar mais no perímetro. Trabalhei muito, acredito em mim e os resultados irão aparecer."