Angola eliminada nos quartos de final do campeonato africano de basquetebol

Angola perdeu com o Senegal

Apesar dos impressionantes 28 pontos de Carlos Morais, de muito longe o melhor marcador do encontro, os angolanos não conseguiram avançar para a próxima fase do torneio.

A seleção angolana de basquetebol foi eliminada nos quartos de final do campeonato africano, a decorrer no Ruanda, ao perder por 79-74 com o Senegal, numa partida disputada em Kigali.

Na quinta-feira, Cabo Verde discute um lugar nas meias-finais num embate com o Uganda.