Anadolu Efes, Olimpia Milão e Barcelona na final four da Euroliga

Trio junta-se ao ​​​​​​​CSKA de Moscovo, que já estava apurado.

Os turcos do Anadolu Efes, os espanhóis do FC Barcelona e os italianos do Olímpia Milão juntaram-se aos russos do CSKA Moscovo na "final four" da Euroliga, ao triunfarem nos jogos decisivos dos "quartos".

Num dia em que os anfitriões fizeram todos valer o "fator casa" no jogo 5, a "negra", o Efes superou os espanhóis do Real Madrid por 88-83, o Olímpia Milano bateu os alemães do Bayern por 92-89 e o "Barça" ganhou aos russos do Zenit por 79-53.

Depois de reviravoltas milagrosas nos jogos 3 e 4, em casa, o Real Madrid, 10 vezes campeão da Europa, não conseguiu tornar-se a primeira equipa a virar um 0-2 em 2-2, ao cair por 88-83 no reduto do Anadolu Efes, onde só sucumbiu no derradeiro minuto.

Um "triplo" de Krunoslav Simon (17 pontos), a 38,6 segundos do fim, a colocar o resultado em 83-80, foi decisivo no triunfo dos turcos, tal como os 26 pontos e oito ressaltos de Chris Singleton, os 18 pontos de Vasilije Micic e os 10 de Shane Larkin.

Nicolas Laprovittola, com 17 pontos, liderou os "merengues", que lutaram até ao fim, mas não evitaram o apuramento dos comandados de Ergin Ataman, finalistas vencidos da última edição (83-91 com CSKA Moscovo, na final de 2018/19).

Em Itália, o Olimpia Milão esteve a vencer quase sempre na "casa" das dezenas na segunda parte, mas ainda sofreu na parte final, acabando por ganhar muito por culpa da ação de Shavon Shilds, autor de 34 pontos e cinco ressaltos.

O conjunto de Ettore Messina vai em busca do quarto cetro, sendo que já não vence a principal prova de clubes desde 1987/88, enquanto os bávaros continuam sem presenças na "final four".

Por seu lado, e depois de muitas dificuldades nos quatro primeiros jogos - perdeu o primeiro e venceu no prolongamento o segundo, em casa, e, na Rússia, ganhou o terceiro e perdeu o quarto por 13 -, o FC Barcelona impôs-se hoje claramente ao Zenit.

Os catalães, que venciam no final do primeiro parcial por nove pontos (23-14), ao intervalo por 13 (43-30) e após três períodos por 18 (57-39), foram liderados por Cory Higgins (15 pontos), Nick Calathes (12) e Brandon Davis (11).

O veterano Pau Gasol, de 40 anos, contribuiu com sete pontos, quatro desarmes de lançamento, três ressaltos e três roubos de bola, em 17.24 minutos, para o triunfo dos comandados do lituano Sarunas Jasikevicius.

Os catalães, vencedores da fase regular, vão em busca do terceiro título europeu, depois dos conquistados em 2002/03 e 2009/10.

Nas meias-finais, já estavam, desde quarta-feira, os russos do CSKA Moscovo, vencedores da última edição, em 2018/19, que superaram os turcos do Fenerbahçe por 3-0, com 85-68 fora, depois dos triunfos caseiros por 92-76 e 78-67.

A "final four" realiza-se em Colónia, na Alemanha, entre 28 e 30 de maio.