Albufeira em ambiente de "Festa" ganha quatro campos de 3x3 de uma assentada

Inauguração decorreu esta quinta-feira, segundo dia de jogos na Festa do Basquetebol Juvenil, responsável por atribuir títulos distritais de sub-14 e sub-16

A Festa do Basquetebol Juvenil prossegue esta quinta-feira, em Albufeira, com o início da segunda fase, dividida entre Divisão A (as seleções que continuam na luta pelos títulos), o Grupo de Promoção e mais dois grupos que definem as últimas seis posições.

Mas o grande destaque do dia está relacionado com o 3x3 BasketArt. De uma assentada, o município algarvio inaugurou quatro novos campos, todos localizados no Parque Desportivo Vale de Faro e da autoria do artista Asur.

A cerimónia contou com a presença dos representantes da Federação Portuguesa de Basquetebol, Câmara Municipal de Albufeira, Associação de Basquetebol do Algarves, a antiga internacional portuguesa Mery Andrade e atletas do Imortal e Clube de Basquete de Albufeira.

Noutro âmbito, também foi concretizada a já tradicional iniciativa "Basket Solidário", que envolveu todos os participantes da Festa e resultou na doação de 3014 euros à Fundação António Silva Leal.

Eis os resultados, até ao momento, do segundo dia de jogos na Festa do Basquetebol Juvenil:

Sub-16 femininos

Coimbra-Porto 23-73

Madeira-Açores 45-24

Viana do Castelo-Santarém 41-48

Aveiro-Lisboa 42-45

Setúbal-Algarve 30-45

Vila Real-Leiria 30-60

Bragança-Viseu 27-77

Castelo Branco-Braga 24-70

Sub-16 masculinos

Algarve-Porto 49-71

Santarém-Madeira 52-46

Setúbal-Lisboa 34-59

Braga-Alentejo 83-37

Coimbra-Aveiro 58-60

Viseu-Leiria 31-47

Viana do Castelo-Bragança 83-28

Sub-14 femininos

Leiria-Açores 48-39

Aveiro-Lisboa 54-50

Setúbal-Porto 27-65

Madeira-Alentejo 65-33

Algarve-Santarém 24-37

Braga-Coimbra 48-44

Castelo Branco-Viseu 34-24

Viana do Castelo-Vila Real 26-48

Sub-14 masculinos

Madeira-Açores 58-26

Braga-Aveiro 42-71

Algarve-Lisboa 52-72

Setúbal-Alentejo 77-43

Coimbra-Porto 26-57

Leiria-Santarém 73-49

Viseu-Bragança 64-15

Castelo Branco-Viana do Castelo 15-74