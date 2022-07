"Ainda não conseguimos dizer que tipo de jogador vai ser Neemias Queta"

Jordi Fernández, técnico que orienta os Sacramento Kings na Summer League, elogiou o português de 22 anos, que considera "parte do futuro" da equipa

A Summer League da NBA está a correr de feição ao português Neemias Queta e o técnico que está a orientar os Sacramento Kings nesta fase de preparação para a nova temporada, Jordi Fernández, deixou-lhe elogios, garantindo tratar-se de uma boa opção de futuro.

"O Neemias Queta está a melhorar. É um bom jogador para a NBA, faz parte do nosso clube e do nosso futuro. A vontade dele em fazer sempre as coisas bem é o que mais importa. É um excelente rapaz e todos os colegas reconhecem a sua intensidade em campo. Ainda não conseguimos dizer bem que tipo de jogador vai ser, porque não é normal ver postes com tanta agilidade de movimento e capacidade para terem impacto no jogo", comentou.

O atleta de 22 anos, que vai na segunda temporada na NBA, participou em cinco jogos da Summer League e leva uma média de 14,4 pontos por partida. Ontem apontou 12 pontos em 17 minutos em campo, no primeiro triunfo dos californianos nesta fase, contra os Indiana Pacers.