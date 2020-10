"Carlos Lisboa? Também apanhei a covid-19, queríamos ir à competição europeia"

Luís Magalhães, treinador do Sporting, não concordou com as críticas de Carlos Lisboa, treinador do Benfica, à Federação Portuguesa de Basquetebol.

Elogios ao Vitória de Guimarães: "O adversário de hoje foi extremamente difícil. O Carlos Fechas prepara bem as equipas, tem equipas muito interessantes, é muito difícil ganhar ao [Vitória de] Guimarães. Estávamos com muito receio, respeitamos muito o Vitória e o trabalho do Carlos Fechas".

Análise: "Conseguimos anular a forma deles jogar durante alguns minutos do jogo. Relaxámos um bocado, o Vitória criou-nos muitos problemas e, no quarto período, conseguimos arrancar com um bom final, acabando por vencer com justiça. Eles pressionaram mais e nós não tivemos paciência. Precipitámo-nos muito, começámos a falhar. O Vitória ganhou confiança, começou a lançar de fora e de dentro, a fazer pontos. Tínhamos de estar num alto nível para podermos estar na final. Convertemos quatro triplos e o jogo acabou nessa altura. Preparámos o jogo e tentámos bloquear os movimentos do Vitória. Tivemos algum sucesso, baralhámos um bocado o Vitória. Estamos satisfeitos e, agora, vamos preparar da melhor forma a final".

Críticas de Carlos Lisboa: "É um momento alto do basquetebol e temos de aproveitar os momentos altos. Também apanhei a covid-19, queríamos ir à competição europeia, viemos muito tristes porque sentíamos que podíamos ter ganhado, mas não vim dizer que a culpa é da federação internacional. É natural que haja pessoas que saibam perder menos que outras, mas isto estava marcado há algum tempo e ainda se adiou por mais uns dias".