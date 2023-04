Ainda a batalha campal no Real Madrid-Partizan: "Assumo a minha responsabilidade"

Jogadores de ambas as equipas reagiram aos acontecimentos de quinta-feira

As reações à batalha campal na noite de quinta-feira, no encontro entre Real Madrid e Partizan, a contar para a Euroliga de basquetebol, continuam esta sexta-feira. Sergio Llull, jogador do emblema merengue, aceitou parte da culpa pelos acontecimentos, que acabaram com 21 desqualificados e com a suspensão da partida quando ainda faltavam 1m40s para terminar.

"O aconteceu na noite de ontem [quinta-feira] não deve ocorrer nunca num campo de basquetebol. Assumo a minha responsabilidade por fazer a dura falta que desencadeou o desastre que se seguiu. [fica] O meu pedido de desculpas a todos os fãs de basquetebol", escreveu Sergio Llull no Twitter.

"Eu não iniciei esta merda, calem-se", escreveu, por seu lado, Kevin Punter, do Partizan.

"Lamento profundamente o meu comportamento no jogo de ontem à noite. O basquetebol trata-se de desportivismo e amizade. As minhas mais sinceras desculpas ao Partizan, clube com o qual sempre tivemos uma grande relação, ao Dante Exum e à sua família, aos meus companheiros, ao meu clube e a todos os adeptos", pode ler-se no Instagram de Guerschon Yabusele, do Real.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guerschon Yabusele (@guerschon__)

