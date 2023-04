Adversários elogiam Neemias Queta: "É jogador de nível NBA"

A equipa orientada por Vitor Galvani defrontou o português Queta e garante que ele tem um "potencial incrível"

O treinador adjunto dos Mexico City Capitanes, da G League, Vitor Galvani, deixou vários elogios ao português Neemias Queta, que defrontou na liga de desenvolvimento da NBA.

O técnico, também adjunto da seleção do Brasil e selecionador de Sub-18, considera que o internacional português é um jogador difícil de ter como adversário.

"Sabemos que ele tem um potencial incrível. Olha-se para ele e assusta, porque é muito grande. Sabíamos o desafio que seria defendê-lo e o perigo que ele é dentro do 'garrafão', dos dois lados do campo. Não é uma marcação fácil de fazer, porque ele é uma presença muito grande no garrafão, então temos que estar muito bem preparados", explicou Vitor Galvani.

Durante os jogos entre Stockton Kings e Mexico City Capitanes, Galvani falou em português com Neemias, o que criou o espanto de todos os presentes no pavilhão: "Fazemos "trash talk" em português, ninguém entende e todos ficam a olhar. Faz parte do jogo. Acho muito bom ter um português aqui na liga".

Na opinião de Vitor Galvani, Neemias fez tudo para garantir a sua continuidade na liga norte-americana: "Eu acho que o Queta é jogador de nível NBA. Talvez possa melhorar em não cometer tantas faltas, porque a NBA é uma liga ainda mais rápida do que a G League".

Galvani garantiu ainda estar atento à Liga Betclic: "Eu acompanho a liga de Portugal e vejo que está crescendo, e é muito bom ver um português jogar na G League e na NBA".