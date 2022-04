Adjunto do Sporting lamenta: "Não podemos permitir que o adversário ganhe 20 ressaltos"

Declarações de Flávio Nascimento, treinador adjunto do Sporting, no final do encontro com o Benfica (79-78)

Erros próprios e melhorias: "A equipa já está com prestações melhores do que no passado. Mas, num jogo destes, num dérbi, não podemos permitir que o adversário ganhe 20 ressaltos e não podemos perder tantas bolas nos momentos finais. De resto a equipa esteve bem, sempre a ganhar."

Ponto positivo: "Vamos trabalhar para não repetir estes erros, mas estamos satisfeitos por ter tido um melhor rendimento e termos impedido uma maior produtividade do Benfica."