Diogo Ventura, jogador do Sporting, publicou nas redes sociais vídeo do sucedido no Oliveirense-Sporting. "Atitudes racistas não têm lugar no desporto"

O norte-americano Micah Downs, jogador do Sporting, recorreu este domingo às redes sociais para denunciar o comportamento racista dos adeptos da Oliveirense, que os leões visitaram na 10.ª jornada da Liga Betclic.

Uma atitude seguida por Diogo Ventura, que publicou um vídeo na rede social Instagram.