Aconteceu na NBA: jogador soube que testou positivo à covid-19 durante jogo

Irmão de Stephen Curry estava no banco de suplentes com os companheiros quando soube resultado do teste à covid-19.

Más notícias na NBA e em especial para os Philadelphia 76ers. Seth Curry, irmão da estrela dos Golden State Warriors, testou positivo para a covid-19 em pleno jogo entre a equipa da Pensilvânia e os Brooklyn Nets.

O jogador conheceu os resultados do teste durante o encontro disputado em Nova Iorque e, embora não tenha ido a jogo, esteve com os seus companheiros no balneário e no banco durante o primeiro período.

A equipa médica dos Sixers levaram Seth Curry para um quarto isolado e o jogador saiu do Barclays Center separado do resto dos seus companheiros.

Agora os Sixers terão de permanecer em quarentena em Nova Iorque, até que sejam realizados novos testes à equipa, para se saber se Seth Curry foi um caso isolado ou se há mais jogadores infetados.

Já os Nets decidiram viajar para Memphis para disputar o próximo jogo, a 9 de janeiro.