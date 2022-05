Jogador da equipa de basquetebol do Sporting deixou os ânimos muito quentes depois de se dirigir à bancada de uma forma obscena

Os gestos de António Monteiro, no segundo jogo da meia-final da Liga Betclic, entre o FC Porto e o Sporting, não caíram nas bancadas e na estrutura dos azuis e brancos.

"Este tipo de acontecimentos tem acontecido pelos pavilhões e relvados do país, não só nos jogos do Sporting contra o FC Porto. Acontece desde que Frederico Varandas é presidente do Sporting, é uma marca da presidência dele e ele é o responsável por isto", referiu o diretor de comunicação do FC Porto, esta noite no Porto Canal.

Francisco J. Marques aproveitou ainda para criticar mais a direção do Sporting pelo seu comportamento no Estádio do Dragão, traçando um paralelismo com o outro rival do FC Porto, o Benfica.

"Frequento a garagem do Dragão há uns anos, desde quando o nosso grande rival por tradição era o Benfica. Houve momentos de grande tensão, mas nunca situações como no FC Porto-Sporting para a Liga. E todos nos lembramos onde tudo começou, quando um senhor malcriado foi à sala de imprensa insultar o FC Porto e o seu presidente. E, pior, mentiu. Quando era com o Benfica as pessoas não se falavam, mas sabiam comportar-se. Os dirigentes do Sporting não se sabem comportar e isso tem sido regra em várias modalidades. Agora quer ver que consequências haverá para estes gestos do Flávio Nascimento e do António Monteiro? Os comportamentos foram à vista de toda a gente...", concluiu.