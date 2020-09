Académica bate Póvoa e está na frente do play-off de acesso à Liga Placard

Estudantes estão mais perto do regresso à Liga Placard, após uma ausência que dura desde 2012/13. O jogo decisivo é em casa dos poveiros já este domingo

No primeiro jogo do play-off de acesso à Liga Placard, a Académica dominou o primeiro período, o qual terminou com 15 pontos de vantagem.

Em Coimbra, sem público nas bancadas, a equipa da casaventrou mais coesa, , enquanto o Póvoa, com uma equipa jovem sentiu dificuldades.

A diferença, antes do intervalo, chegou a ser de 23 pontos, mas os poveiros reagiram e procuraram diferentes soluções defensivas.

Na segunda parte, o Póvoa foi mais agressivo na transição defesa/ataque, mas no último quarto, a Académica soube criar mais desequilíbrios e s poveiros, que revelaram desgaste físico, ficaram com uma desvantagem de 12 pontos.

Este domingo, às 15h00, disputa-se o segundo e decisivo jogo, em casa do CD Póvoa.

Bakary Konate, infetado com covid-19, já tem a quarentena cumprida, mas, não deverá jogar.

A Académica procura o regresso à Liga Placard, onde esteve pela última vez em 2012/13, enquanto para o Póvoa seria uma estreia absoluta.