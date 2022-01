"A situação do FC Porto foi má e resolveu-se de maneira muito tardia"

ENTREVISTA >> Na Luz, Norberto Alves revela ter uma palavra decisiva nas contratações, considerando que a Liga está mais competitiva e "questões paralelas fizeram aumentar a rivalidade". Técnico comentou o fim do diferendo entre federação e dragões

Repetiu a receita de se fazer acompanhar por jogadores com os quais foi campeão ou que estão habituados a ganhar, como o Ben Romdhane?

-Sim. Qualquer jogador que esteja no Benfica foi escolhido num coletivo, mas eu tenho uma palavra decisiva. Isso é claro. Trazer jogadores que eu conheço e fazem os outros melhores todos os dias é fundamental para mim. As grandes equipas fazem-se assim. Sobre o Ben Romdhane, joguei muitas vezes contra ele na Liga dos Campeões Africanos e é um líder, mas estou mais do que satisfeito com o trabalho diário de todos. Costumo dizer-lhes que a minha tarefa como treinador não é que sejam soldados à minha ordem. O meu trabalho é transformar cada um deles para tomarem decisões nos momentos decisivos. Nos grandes momentos, são eles que vão decidir.