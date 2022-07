A premonição de Romdhane: "Disse que íamos ganhar por 20 ao FC Porto"

Internacional tunisino prolongou o seu vínculo e contou episódio sobre a final diante dos portistas, que valeu o título de campeão nacional aos encarnados

Makram Ben Romdhane e o Benfica vão continuar ligados. O basquetebolista tunisino acertou a renovação de contrato e, na reação, lembrou uma previsão sobre o encontro decisivo diante do FC Porto, que valeu o título de campeão nacional aos encarnados.

"Disse ao treinador que íamos ganhar por 20. Perguntou-me como é que eu sabia e respondi: 'conheço os rapazes e vejo nas suas caras que estão mesmo focados e motivados. Sabemos que cometemos erros e vamos repará-los juntos", referiu, em declarações aos canais oficiais do Benfica.

Leia também Cristiano Ronaldo Bild aponta razões para nenhum colosso europeu avançar por Cristiano Ronaldo Jornal Bild avançou com possíveis razões para nenhum colosso ainda ter verdadeiramente avançado junto do Manchester United, numa altura em que o craque português procura uma solução para o futuro

Com o resultado de 2-1 favorável ao Benfica, o jogo 4, realizado no Dragão, foi desequilibrado, com o conjunto encarnado a vencer por 63-91 e a conquistar o 28º título da sua história.