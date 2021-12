A mudança de regras aprovada pela NBA que agrada a Neemias Queta

Atletas com contrato "two way" na NBA passam a poder fazer mais de 50 jogos na fase regular.

O adjunto Doug Christie dissera que os 11 convocados por Sacramento deviam estar preparados para ir a jogo contra San Antonio, mas um super Damian Jones, que fez a melhor exibição da carreira, com 23 pontos e oito ressaltos, fechou a porta à entrada de Neemias Queta pelo segundo encontro seguido na NBA.

Depois de se ter tornado o primeiro português a jogar na liga norte-americana, contra Memphis (cinco ressaltos, uma assistência e um desarme), o poste luso voltou a ser chamado, mas não saiu do banco diante os Spurs (vitória por 121-114), tal como Robert Woodard. Além da ajuda de Jones, o sucesso dos Kings, ainda privados de sete jogadores (seis deles no protocolo anti-covid), ficou a cargo de Tyrese Haliburton (27 pontos) e Buddy Hield (29 pontos), este "picado" por um desentendimento com o colega Moe Harkless num desconto de tempo da primeira parte.

Apesar de não ter sido utilizado, o basquetebolista do Vale da Amoreira teve uma boa notícia. Com a mudança de regras aprovada pela NBA e Sindicato de Jogadores, para responder aos vários surtos de covid-19, Queta deixa de estar limitado a fazer um máximo de 50 jogos na fase regular da liga norte-americana, conforme era suposto no contrato "two way" (duas vias) assinado no verão, podendo ser chamado sempre que o técnico Alvin Gentry assim o entender.

A atualização das regras pode traduzir-se em mais oportunidades para o internacional sub-20, mas, por outro lado, daqui para a frente as equipas já não se vão apresentar tão depauperadas. Entrando em vigor com efeitos imediatos e vigorando, pelo menos, até 19 de janeiro, os novos regulamentos permitem a contratação de um jogador substituto por cada um que teste positivo e obrigam as equipas com dois ou mais casos a adquirir jogadores até terem, no mínimo, 13 disponíveis, evitando-se um cenário como o do Brooklyn-Orlando (24 baixas por lesão ou covid-19 entre ambos). A continuidade de Queta com os Kings para a visita a Golden State, de madrugada (3h00), ia depender da aplicação destas normas e da recuperação de Richaun Holmes, lesionado no olho direito.