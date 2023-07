3.ª edição do AMINGA, projeto solidário de Betinho e Sofia Ramalho, já arrancou e continua a fazer diferença

Ao longo desta semana, os antigos internacionais reúnem, na ilha de São Vicente (Cabo Verde), mais de 80 jovens cabo-verdianos para lhes abrir perspetivas de um futuro melhor

Concluída a época desportiva, os antigos internacionais portugueses João "Betinho" Gomes e Sofia Ramalho Gomes lançaram-se na realização do terceiro campus da Organização Não Governamental AMINGA - Youth Sports Development Program (Programa de Desenvolvimento do Desporto Juvenil), a decorrer esta semana, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde.

Criado em conjunto com as irmãs do jogador, Fauzinha Gomes (do voleibol) e Elizabete Gomes (do andebol), o projeto solidário da família está cada vez mais sólido, fazendo a diferença na vida dos mais novos, mas não só.

"Também tem um impacto enorme na vida dos nossos voluntários, que têm a oportunidade de partilhar conhecimento e experiências e receber muita gratidão, entrega e amor por parte dos jovens. Quando vês que as médias escolares aumentaram e o número de participantes também e que os miúdos estão mais preocupados com o futuro, sabes que estás a fazer algo bem", relata a O JOGO Sofia, a partir da ilha.

Este ano, com a colocação de alguns pré-requisitos (como 30 horas de voluntariado e obrigatoriedade de transitar de ano escolar), o campus reúne 84 atletas, entre os 13 e 17 anos, repartidos pelas três modalidades do clã Gomes (28 atletas cada), procurando apoiar a capacidade atlética, mental, educacional e o bem-estar de jovens dos países menos desenvolvidos.

Além da prática desportiva, e da presença dos padrinhos Joana Soeiro (basquetebol), Paulo Moreno (andebol), Dana Cretu e André Stein (voleibol), a iniciativa inclui aulas de informática, inglês, artes, teambuiding, Direitos Humanos, orientação para escolha de carreira, meditação e ioga.

Tratando-se da terceira edição, Sofia Ramalho Gomes conta que "a máquina está bastante oleada, mas o maior desafio continua a ser apoios e patrocínios". "Ainda nos continuam a fechar portas, mesmo sendo a terceira edição, de já termos dado provas de que estamos cá para continuar e mesmo mostrando a diferença que estamos a fazer na vida de tantos jovens", lamenta, elencando as entidades nacionais que disseram sim (Fundação Benfica, Dhika, Hoopers, Bilhares Telhado, Cinco ClipBoards e Falta &2).

"Betinho" a retribuir a Cabo Verde de todas as formas

Enquanto o campus da AMINGA decorre, João "Betinho" Gomes, basquetebolista do Benfica, está em contagem decrescente para se concentrar em estágio por Cabo Verde, que vai voltar a representar após 15 anos ao serviço de Portugal. Em setembro, os Tubarões Azuis vão ter a primeira presença da história no Campeonato do Mundo de basquetebol.

O extremo está empenhado em ajudar o basquetebol cabo-verdiano de todas as maneiras, reforçando o estatuto de exemplo com este regresso à seleção de origem. "Espero que isso os faça querer trabalhar mais para um dia conseguir alcançar este feito", deseja.