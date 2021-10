Resultados e classificação do Grupo G da Taça da Europa de basquetebol, que conta com a participação do FC Porto

1.ª jornada

Quarta-feira, 13 outubro

CSM CSU Oradea, Rom - Legia Varsóvia, Pol, 66-76

Szolnok, Hun - FC Porto, Por, 81-64

Classificação: J V D PM-PS P

1. Szolnok 1 1 - 81-64 2

2. Legia Varsóvia 1 1 - 76-66 2

----------------------------------------------------

3. CSM CSU Oradea 1 - 1 66-76 1

4. FC Porto 1 - 1 64-81 1

Por disputar

2.ª jornada

Quarta-feira, 20 outubro

Legia Varsóvia, Pol - Szolnok, Hun, 18:00

FC Porto, Por - CSM CSU Oradea, Rom, 20:30

3.ª jornada

Quarta-feira, 27 outubro

Szolnok, Hun - CSM CSU Oradea, Rom, 17:00

Legia Varsóvia, Pol - FC Porto, Por, 18:00

4.ª jornada

Quarta-feira, 3 novembro

Legia Varsóvia, Pol - CSM CSU Oradea, Rom, 18:00

- Quinta-feira, 04 nov:

FC Porto, Por - Szolnok, Hun, 20:30

5.ª jornada

Terça-feira, 09 novembro

CSM CSU Oradea, Rom - FC Porto, Por, 17:00

Quarta-feira, 10 novembro

Szolnok, Hun - Legia Varsóvia, Pol, 17:00

6.ª jornada

Quarta-feira, 17 novembro

CSM CSU Oradea, Rom - Szolnok, Hun, 17:00

FC Porto, Por - Legia Varsóvia, Pol, 20:30

Nota: Os dois primeiros classificados apuram-se para a segunda ronda.