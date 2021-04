"Perdi milhares de dólares a apostar com Luka Doncic"

O treinador Rick Carlisle diz estar já habituado a ver Luka Doncic fazer coisas que são impossíveis para o resto

Por esta altura, poucos ficarão surpreendidos com aquilo que Luka Doncic é capaz de fazer na NBA. O seu treinador Rick Carlisle, por exemplo, diz estar já habituado a vê-lo fazer coisas que são impossíveis para o resto. "Perdi milhares de dólares a apostar com o Luka Doncic", contou o treinador nos Dallas Mavericks, recordando uma vez, na Cidade do México, em que ficou tão zangado que pagou a aposta "em pesos".

Recentemente, um lançamento de Doncic tornou-se viral: depois de controlar a bola com o pé enquanto se dirigia para os balneários, deu meia volta e lançou de forma certeira.

"Já não aposto com ele, porque já o vi fazer tudo: ele consegue fazê-lo a partir do meio da quadra, com o pé a partir de 12 metros. Antes do treino, ele coloca-se atrás do cesto e diz: 'Ei, treinador, se eu acertar, não há treino? Olho sempre para ele como que diz: 'esquece". Sei que, de alguma forma, ele vai encestar. Ele vê ângulos e possibilidades que muito poucos de nós conseguem compreender", disse Carlisle.