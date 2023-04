Paolo Banchero, rookie do ano na NBA: "Um objetivo que sempre tive"

Brilhou com a camisola dos Orlando Magic.

Sem muitas surpresas, Paolo Banchero foi, no passado verão, a primeira escolha do Draft da NBA. Depois de uma época deslumbrante, o estreante mostrou na quadra o porquê da escolha dos Orlando Magic. O italiano destacou-se dos demais e, na votação para melhor rookie do ano, levou 98 dos 100 votos para o primeiro lugar.

Esta temporada, Banchero somou, em média, 20 pontos, 6.9 ressaltos e 3.7 assistências. Foi considerado a figura-chave para reerguer a até então adormecida equipa de Orlando.

Em declarações ao canal TNT, o atleta afirmou que o objetivo sempre passou por vencer este prémio: "Foi um objetivo que sempre tive, algo que ambicionei desde o momento que fui recrutado. Estou feliz por ter conseguido".

Banchero, recorde-se, igualou o recorde de LeBron James ao conseguir marcar pelo menos 20 pontos em 40 jogos na sua época de estreia.

Na restante votação ficaram Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) e Walker Kessler (Utah Jazz), em segundo e terceiro, respetivamente.