Jorge Araújo oferece tese de doutoramento à Federação de basquetebol

Trabalho académico, feito durante "cinco anos", debruça-se sobre o comportamento de treinadores. Presidente federativo destacou a utilidade "transversal" para diversos protagonistas

Antiga figura de renome do basquetebol nacional, o ex-treinador Jorge Araújo, com uma carreira de 40 anos, ofereceu a própria tese de doutoramento, intitulada "Motricidade e Corpo Expressivo", à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

"Impunha-se que fosse entregue como mais um contributo de um treinador de basquetebol, que se preocupou com as questões do comportamento", explicou o antigo técnico de clubes como FC Porto e Ovarense, salientando que o propósito do trabalho académico, feito durante "cinco anos", foi elucidar o impacto das ações técnicas.

"Passamos [os treinadores] a vida a pensar que o problema é o comportamento dos jogadores e aquilo que esta tese conclui é que, afinal, muitas vezes o que é problemático é o comportamento dos treinadores", denotou Jorge Araújo, esmiuçando o porquê de ser "um reflexo profundo" da modalidade.

"Comprovo que o comportamento é uma relação. De forma intercorporal, intersubjetiva e inconsciente. Isto conduz aos hábitos, e, portanto, na construção do trabalho de um treinador, é preciso assumir a importância que os comportamentos têm para a aquisição de determinados hábitos e o cuidado que deve haver para que esses hábitos sejam positivos, ao serviço do coletivo", referiu Jorge Araújo.

Manuel Fernandes, presidente da entidade federativa que tutela o basquetebol nacional, por sua vez, realçou a utilidade "transversal" do documento académico recebido, feito ao abrigo de um doutoramento tirado na Universidade de Coimbra.

"É um contributo importante e não exclusivo para treinadores. É transversal a treinadores, jogadores, árbitros, dirigentes, a quem tem de tomar e receber decisões. É um testemunho global que serve a toda a comunidade basquetebolística e não só. É mais um contributo de uma figura ímpar", afirmou o dirigente, ao sítio da FPB.

Manuel Fernandes descreveu Jorge Araújo, que acumulou passagens também pelo Imortal, Académica e os Belenenses, como alguém "altamente reconhecido" e que "transmitiu ensinamentos à maioria dos treinadores portugueses".