Draymond Green faz mea culpa: "Falhei como líder e como homem"

Jogador dos Warriors deu há dias um soco ao colega de equipa Jordan Poole, durante um treino

O soco de Draymond Green a Jordan Poole, num treino dos Golden State Warriors, correu mundo há poucos dias. Este sábado, o agressor, Green, deu a cara perante os jornalistas, assumindo o erro.

"Não me escondo de Ninguém, responsabilizo-me pelos meus erros. Falhei como homem", disse o veterano campeão da NBA, numa conferência de 40 minutos para abordar o assunto.

"Peço perdão a Jordan e à sua família e à minha equipa. Errei com o que fiz na quarta-feira. Quero dar espaço ao Jordan. Não me chegou nada e também não esperava muito. O vídeo parece ainda pior do que foi. É patético. O que fiz esteve mal, apesar de terem sacado o vídeo. Amo o Jordan Poole, é o meu rapaz. Por isso se senta ao meu lado no balneário. Os sentimentos dele são os que importam, para ser honesto. Falhei como líder como homem", acrescentou.

Green anunciou que vai tirar uns dias de descanso para resolver a situação, além do que a equipa considerar como castigo, já que está sob alçada disciplinar dos Warriors, que se estreiam na NBA no dia 18 de outubro, contra os Lakers.