World Athletics quer atingir paridade de género no Conselho Executivo até 2027

A World Athletics, federação que rege o atletismo mundial, anunciou esta segunda-feira que pretende atingir a paridade de género no Conselho Executivo até 2027, mostrando-se preocupada com a taxa de abandono do desporto no feminino.

Em conferência de Imprensa, o presidente, Sebastian Coe, revelou que o organismo que encabeça quer chegar à paridade nos próximos cinco anos, a partir de um presente em que o corpo diretivo conta com 68% dos seus membros do sexo masculino, ainda que em cada eleição sejam escolhidas "mais e mais mulheres".

Numa conversa que antecede o Dia Internacional da Mulher, na terça-feira, a World Athletics deu conta de uma série de iniciativas para celebrar "exemplos" femininos para jovens desportistas.

Ainda assim, Coe alertou para uma preocupação "levantada pela maior parte dos treinadores e federações", no caso o abandono do atletismo por mulheres entre os 18 e os 21 anos, em muitos casos, referiu, por pressão familiar ou dos círculos sociais em que se inserem.